Uomo arrestato nei pressi dello svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo dell’A2.

Durante un servizio di controllo gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, agli ordini dell’Ispettore Nicola Molinari, hanno intercettato e bloccato il 40enne siciliano, che dalle verifiche è risultato destinatario di un mandato di cattura per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato portato in carcere.