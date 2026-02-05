Continuano i fenomeni di maltrattamento di animali in provincia di Salerno. Dopo il drammatico avvelenamento di cani denunciato a Roscigno un altro episodio arriva da Sicignano degli Alburni.

Lungo una strada comunale sono stati trovati quattro cuccioli di cane chiusi in un sacchetto e abbandonati.

Ad occuparsi del loro recupero sono state alcune volontarie del posto, mentre ad accudirli è stato il sindaco Giacomo Orco.

“Un gesto crudele, incivile e illegale – lo definisce il primo cittadino -. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per trovare una casa e una famiglia a questi cuccioli“.

Per informazioni sulle adozioni è possibile contattare il Comune.