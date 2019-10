Siccità e uso indiscriminato dell’acqua potabile. Sospensione del servizio idrico a Monte San Giacomo

Il particolare periodo di siccità e l’uso indiscriminato dell’acqua potabile ha provocato una notevole riduzione della portata d’acqua nel serbatoio a Monte San Giacomo.

Dopo un monitoraggio specifico da parte dei tecnici, è stata decisa la sospensione a partire dalle 20 da questa sera.

Nei prossimi giorni, come fa sapere l’Amministrazione comunale, fino a quando non potrà essere garantito il quantitativo minimo per il corretto funzionamento, l’interruzione del servizio sarà effettuata ogni sera tra le ore 20 e le 22.

-Claudia Monaco-