Si ustiona mentre accende il fuoco con l’alcol. Donna di Campagna ricoverata in gravi condizioni

Un grave incidente domestico quello accaduto ieri sera a Campagna ad una 39enne che è rimasta ustionata con gambe e braccia dopo aver tentato di accendere il fuoco del camino utilizzando l’alcol.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, sembrerebbe che la donna abbia provato ad accendere il camino utilizzando il liquido infiammabile quando, all’improvviso, la bottiglia ha preso fuoco e le fiamme l’hanno avvolta.

Presa dal panico ha tentato di spegnerle, ma gli abiti sono andati subito a fuoco e il 40% della pelle di gambe e braccia ha subito delle serie ustioni.

I familiari hanno così allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno soccorso la sventurata 39enne e l’hanno condotta in codice rosso all’ospedale di Eboli. Qui i sanitari l’hanno subito presa in carico e ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

– Chiara Di Miele –