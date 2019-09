Si taglia la gola con la motosega e corre disperato in ospedale. Vivo per miracolo 62enne di Albanella

E’ vivo per miracolo un 62enne di Albanella che ieri si è tagliato accidentalmente la gola mentre utilizzava una motosega.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, l’uomo stava effettuando dei lavori quando per sbaglio si è tagliato alla gola con l’attrezzo ed è riuscito a recarsi da solo in Pronto Soccorso all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.

Durante la corsa disperata il 62enne ha tamponato la ferita profonda con una mano, impedendo al sangue di fuoriuscire copioso.

I sanitari lo hanno poi immediatamente condotto in sala operatoria dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

L’uomo è stato successivamente ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria e resta sotto osservazione dei medici.

– Chiara Di Miele –