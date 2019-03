Si spacciano per avvocato e maresciallo per truffare coppia di anziani. Due arrestati a Battipaglia

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal Maggiore Vitantonio Sisto, hanno fermato a Battipaglia due persone di origini napoletane colte in flagranza mentre stavano per truffare una coppia di anziani con il trucco del finto avvocato e del falso Maresciallo dei Carabinieri.

I due hanno provato ad ingannare la coppia telefonando a casa loro. Uno si è finto avvocato chiedendo 3500 euro e facendo riferimento ad un incidente provocato dal figlio in cui sarebbero rimasti feriti una donna e un bambino. La somma richiesta come risarcimento è stata confermata anche dal finto Maresciallo chiamato in causa dal sedicente avvocato.

Appena i due truffatori hanno capito che gli anziani non avevano denaro contante in casa, hanno chiesto in cambio oggetti in oro. La donna ha accettato lo scambio pattuendo di cedergli le fedi e una collana. Pochi minuti dopo il finto avvocato si è recato a casa degli anziani per ritirare i preziosi, ma in quel momento è arrivata la telefonata del figlio della coppia che ha rassicurato i genitori circa le sue condizioni ed ha smentito l’incidente.

I due hanno tentato di fuggire ma sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, che li hanno arrestati.

– Chiara Di Miele –