Si sente male mentre sta trascorrendo la serata in un night club nel Vallo di Diano e perde la vita nel tragitto verso la Guardia Medica.

È quanto accaduto ad un 50enne della Val d’Agri che ieri sera ha avuto un grave malore mentre si trovava nel locale. Una corsa contro il tempo per tentare di salvarlo: è stato infatti soccorso da alcuni presenti ma ha smesso di vivere mentre veniva trasportato nel locale presidio di Guardia Medica.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che dovranno fare luce sulle cause della morte.

La salma del 50enne resta a disposizione della Procura nell’obitorio dell’ospedale di Polla in attesa dell’esame esterno che sarà effettuato nei prossimi giorni.