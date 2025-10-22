Perde il controllo dell’auto che si ribalta e poi si dà alla fuga. E’ accaduto ieri sera a Montecorvino Pugliano in via Sorbo.

Il conducente, per cause da accertare, dopo il ribaltamento in strada del veicolo è riuscito ad uscire dall’abitacolo e ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del VOPI.

Presenti i Carabinieri della Stazione di Bellizzi per indagare sull’accaduto e mettersi sulle tracce dell’automobilista fuggito.