Si ribalta con la gru sulla strada. Paura per un operaio a Campagna

Paura questa mattina a Campagna, in località Quadrivio, dove una gru, con a bordo un operaio, si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata.

L’uomo era impegnato a svolgere lavoro di manutenzione della strada.

Subito è stato soccorso da alcuni passanti e, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite, tanto che non è stato necessario neanche il trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Paola Federico –

Foto “Salerno Today“