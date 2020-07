Si laurea da casa ai tempi del Covid con una tesi su Galileo. Massimo dei voti per il padulese Saverio Menta

Momenti di gioia per un 32enne di Padula, Saverio Menta, che ieri ha conseguito la Laurea in Scienze della formazione primaria presso l’Università degli Studi di Salerno.

A causa delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, però, Saverio ha dovuto discutere la sua tesi da casa, in modalità tematica, così come avvenuto negli ultimi mesi per tutti i laureandi italiani.

L’argomento del lavoro discusso al cospetto della commissione, seppure via Skype, è “Galileo Galilei: il pendolo“.

110 e lode il voto finale attribuito al neo dottore padulese che così ha raggiunto un brillante traguardo accademico.

– Chiara Di Miele –