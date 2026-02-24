Si insedia il nuovo Consiglio all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro
Si è insediato ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina – Lagonegro.
A seguito delle recenti elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali, Nunzio Ritorto è stato confermato Presidente per il nuovo mandato 2026-2030.
Oltre al Presidente Ritorto entrano nel Consiglio Pina Biancamano, Antonio Caggiano, Egidio De Luca, Giovannina Durante, Marco Grandino, Cono Morello, Antonio Perretta, Antonietta Siervo.
Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio ha provveduto anche all’attribuzione delle cariche istituzionali: Antonio Caggiano diventa Vicepresidente, Pina Biancamano segretario, Antonietta Siervo tesoriere. Sono state, inoltre, conferite le cariche del Comitato Pari Opportunità. La Presidente diviene Giovannina Durante, la Vicepresidente Francesca Ciminelli, il segretario Nicholas Pucciariello.
Gli altri componenti sono Carmen Greco e Francesca Cetrangolo.
Nella stessa seduta si è insediato anche il Collegio dei revisori. Il Presidente è Gennaro Tortorella, il segretario Giuseppe Abbruzzese e il componente Michelangelo De Paola.