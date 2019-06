Si insedia a San Pietro al Tanagro il Consiglio comunale. Il sindaco Quaranta pronuncia il giuramento

Si è svolto ieri sera l’insediamento del Consiglio comunale di San Pietro al Tanagro dove il Sindaco uscente Domenico Quaranta, riconfermato per i prossimi cinque anni, ha pronunciato il giuramento solenne di lealtà alla Costituzione davanti ai nuovi consiglieri comunali e ad una folla di cittadini riuniti per l’occasione.

“Oggi si demarca l’inizio di un nuovo mandato elettorale che avrà uno schema inusuale – ha annunciato il primo cittadino Domenico Quaranta – che prevede non solo il bene comune ma anche l’esperienza di chi ha già lavorato nell’Amministrazione e la pone a servizio dei più giovani. Auguro a tutti un buon lavoro, sperando di vivere questa nuova esperienza uniti sotto la bandiera della condivisione”.

Infatti, per sottolineare l’unità del gruppo di maggioranza, la nuova Amministrazione comunale ha concordato nel prediligere in prima battuta i consiglieri comunali più giovani che saranno affiancati dai consiglieri con maggiore esperienza nel campo.

Per cui, come membri della nuova Giunta comunale sono stati eletti nel ruolo di vicesindaco Roberta Rita Franco e nel ruolo di assessore Angelo Di Benedetto. I consiglieri Antonio Boffa e Antonio Pagliarulo hanno ricevuto la delega allo Sport, Promozione del Territorio, Turismo, Sviluppo Economico, Commercio, alle Politiche Giovanili e alla Gestione dei Tributi.

La delega ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione del Patrimonio è stata affidata al consigliere Michele Zambrotti, al consigliere Andres Miguel Crisci la delega ai Servizi Scolastici, alla Manutenzione Ordinaria e alla Viabilità. Al consigliere Giuseppe Auleta quella per l’Innovazione Tecnologica, Sicurezza Urbana, Comunicazione e Protezione Civile.

Titolari effettivi della Commissione elettorale saranno Giuseppe Auleta, il consigliere di minoranza Antonio Ricotta e Antonio Boffa, mentre i membri supplenti della commissione saranno Michele Zambrotti, Angelo Di Benedetto e il consigliere di minoranza Giuseppe Coiro.

Come membri della Commissione Giudice Popolare per la maggioranza è stato eletto Giuseppe Auleta, mentre per la minoranza Giuseppe Coiro.

Nel ruolo di Presidente del Consiglio è stato eletto Antonio Pagliarulo.

– Justine Biancamano –