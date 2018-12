Si finge avvocato a telefono e tenta di estorcere denaro ad alcuni anziani. Allarme truffa a Montesano

Si finge avvocato e dopo aver telefonato a diversi anziani tenta di raggirarli con la classica truffa del finto incidente del parente.

È successo a Montesano sulla Marcellana dove alcuni anziani, in particolar modo nella frazione di Tardiano, hanno ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato.

Il truffatore, nelle varie telefonate, comunicava che i figli erano rimasti coinvolti in un incidente stradale e ne erano responsabili. Da qui la richiesta di un urgente somma di denaro per fronteggiare le spese legali: in un caso, il sedicente avvocato ha chiesto 10mila euro. Durante la telefonata, interveniva spesso anche un’altra voce che si qualificava come Carabiniere intervenuto sul luogo dell’incidente.

Il truffatore, nel corso della telefonata, chiedeva inoltre come raggiungere l’abitazione e se ci fossero parenti o conoscenti presenti in casa.

Fortunatamente, le truffe sembrerebbero non essere andate a buon fine e gli anziani coinvolti hanno riagganciato allertando subito parenti e Forze dell’Ordine che indagano sugli episodi.

Non è la prima volta che alcuni malintenzionati si palesano come avvocati e, approfittando dello stato di tensione generato dalla notizia, tentano di estorcere del denaro in modo illecito.

– Claudia Monaco –