Nella tarda mattinata di oggi a Santa Cecilia di Eboli, lungo il tratto della litoranea, è stato arrestato in flagranza di reato il 54enne di Sicignano degli Alburni, C.L., mentre tentava con violenza di costringere una prostituta a salire sulla propria auto.

L’uomo è stato tempestivamente bloccato dai militari della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Eboli agli ordini del Capitano Luca Geminale, impegnati in un servizio perlustrativo. Dopo essersi sincerati che la donna stesse bene e non avesse bisogno dell’intervento dei sanitari del 118, quest’ultima è stata invitata in Stazione per la formalizzazione della denuncia. Dalle dichiarazioni raccolte dalla donna, dalla perquisizione personale sull’uomo e da quella veicolare oltre che dai successivi accertamenti, è apparsa evidente la dinamica dei fatti.

Il 54enne, risultato positivo anche all’alcoltest con un tasso superiore a 3,5, poche ora prima a Sicignano degli Alburni aveva rubato da un’auto di servizio del Comando di Polizia Municipale una paletta d’ordinanza ed una pettorina degli ausiliari del traffico. Si è poi recato sulla litoranea e si è fermato dalla donna chiedendole di avere un rapporto sessuale gratuitamente. Al suo netto rifiuto, l’uomo si è qualificato come appartenente alle Forze dell’Ordine e le ha mostrato la paletta intimandole di salire immediatamente in auto onde evitare gravi conseguenze. Al reiterato rifiuto C.L. ha cercato con forza di farla salire e la sua azione è stata interrotta dall’intervento della pattuglia.

Durante l’espletamento dei vari accertamenti in caserma, l’uomo ha cercato di divincolarsi dai militari che lo trattenevano, tentando anche la fuga. Al termine è stato arrestato per furto, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la propria abitazione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

– Chiara Di Miele –