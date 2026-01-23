Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto, su richiesta della Centrale Operativa 118, nel territorio montano di Eboli dopo un incidente.

Per cause da accertare un 50enne del posto è rimasto ferito mentre svolgeva delle attività boschive in un’area impervia nei pressi del vallone “Tiranna”. La segnalazione al 118 ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania insieme all’elisoccorso 118 di Salerno che ha fatto scendere elisoccorritore CNSAS, medico ed infermiere.

L’intervento, svolto in sinergia anche con due pattuglie dei Carabinieri, dirette dal Comandante Giuseppe Botta, e con alcuni presenti, ha consentito di raggiungere rapidamente l’infortunato, stabilizzarlo e recuperarlo a bordo dell’elicottero tramite verricello per essere trasferito all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno.