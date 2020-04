Si ferisce con la motozappa in un terreno a Vietri di Potenza. Trasferito al “San Carlo” in eliambulanza

Solo la prontezza e la lucidità hanno evitato qualcosa di ben più grave a Vietri di Potenza, dove un 52enne è rimasto ferito ad una gamba a seguito di un incidente mentre lavorava il terreno agricolo di sua proprietà, antistante l’abitazione.

Tutto è successo subito dopo pranzo. L’uomo si trovava nel terreno in contrada Pastuolo. Per cause ancora in fase di accertamento, il piede e la gamba sono rimasti bloccati nella motozappa. Per fortuna l’uomo è riuscito dopo qualche istante ad evitare il peggio, le zappette si sono bloccate ed è riuscito a liberare la gamba. Le sue urla sono state udite da un vicino che si trovava davanti casa e che ha immediatamente allertato i sanitari.

Immediato è stato l’intervento della Croce Rossa Italiana di Vietri di Potenza, del Comitato Melandro. Successivamente è atterrata l’eliambulanza sul campo sportivo ed è giunta un’altra ambulanza di Basilicata Soccorso.

L’uomo, lucido e non gravissimo, ha subito ferite e probabilmente una rottura alla gamba destra. L’ambulanza lo ha trasferito al campo sportivo, dove poi è decollato l’elicottero destinato al “San Carlo” di Potenza, per le cure del caso.

– Claudio Buono –