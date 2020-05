Si barrica in garage e tenta di impiccarsi. Carabinieri salvano la vita ad un uomo di Salerno

Nella tarda mattinata di oggi a Salerno, in via Salvo d’Acquisto, un rapidissimo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia ha salvato la vita ad un uomo che stava per tentare il suicidio.

Una convulsa telefonata al 112 della moglie che chiedeva aiuto per il marito in procinto di suicidarsi ha condotto una pattuglia a raggiungere in pochissimi istanti il luogo della potenziale tragedia. I due militari intervenuti si sono precipitati fuori dall’auto e hanno raggiunto subito la porta del garage dove si era barricato l’uomo.

Con un’abile opera di persuasione durata per interminabili momenti, finalmente l’uomo ha deciso di aprire la porta.

La scena a cui hanno assistito i militari era incredibile: l’uomo aveva già pronto il cappio in mano, stava solo cercando il punto migliore per fissarlo e vicino a lui vi era una lettera di scuse per i familiari. Pochi attimi in più sarebbero stati fatali.

L’uomo, sofferente per motivi depressivi e di salute, è stato affidato alle cure dei sanitari.

– Chiara Di Miele –