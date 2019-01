Si avvicina ad un petardo inesploso e rimane ferito. Questo è quanto accaduto ieri mattina, ad Albanella, al Comandante della Polizia municipale Luigi Guarracino.

Nel corso di alcune operazioni di pulizia in piazza dei Martiri della Libertà nella frazione di Matinella, un operaio ha trovato una busta chiusa in un cassonetto dell’immondizia e, insospettito, ha avvertito immediatamente il Comandante della Polizia locale. Questo dopo aver allontanato le persone presenti sul posto pare si sia avvicinato alla strana busta per verificarne il contenuto.

È stato proprio in quel momento che il petardo contenuto all’interno sarebbe esploso causandogli alcune ferite.

– Miriam Mangieri –