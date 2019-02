“Si ami chi può!” è il nuovo concorso ideato dall‘Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana che permette di vincere una cena per due persone.

Ogni mese per tutto l’anno i clienti del Villa Torre Antica potranno partecipare all’iniziativa e ricevere in premio una cena per 2 al Ristorante dell’elegante struttura alberghiera nel centro storico di Atena Lucana. Il concorso consiste nell’usufruire di servizi offerti dall’Hotel Ristorante, come ad esempio una cena o un soggiorno nelle sontuose camere, scattarsi una foto di coppia seduti sulla panca “Couples in Love” posizionata davanti all’Hotel, pubblicare la foto su Facebook e taggare “Hotel Ristorante Villa Torre Antica”.

La foto che riceverà più like si aggiudicherà la cena in regalo. La coppia vincitrice verrà contattata direttamente dalla Direzione dell’Hotel Villa Torre Antica.