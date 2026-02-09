Tragico epilogo a Castelcivita.

Franco Sabetta di 66 anni è stato trovato morto nel guado del fiume Calore.

L’uomo si era allontanato nel pomeriggio di ieri dalla casa di riposo e i familiari avevano subito lanciato un appello per ritrovarlo e allertato le Forze dell’Ordine.

Il corpo privo di vita dell’uomo è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7.30 dai Vigili del Fuoco, non poco distante dalla struttura che lo ospitava. Sul caso indagano i Carabinieri della locale Stazione che stanno raccogliendo elementi utili per cercare di ricostruire le ultime ore dello sventurato.

Anche Omignano in queste ore è a lutto per un 56enne trovato privo di vita nella sua abitazione. L’uomo, che viveva solo con i cani, pare non si vedesse da due giorni così i vicini hanno fatto scattare l’allarme.