Shock a Maratea lungo la Strada Statale 18 che conduce a Sapri.

Il corpo carbonizzato di Fabrizio Tripari, 19enne di San Giovanni a Piro è stato ritrovato nella scarpata in una piazzola di sosta panoramica lungo la strada.

A fare il macabro ritrovamento sono stati i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro durante un controllo, insospettiti dall’auto in sosta. Immediatamente è stato fatto scattare l’allarme e sono state avviate le indagini che proseguono serrate con la Procura della Repubblica di Lagonegro.

Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe si sia trattato di un gesto estremo da parte del giovane, poiché non sembrerebbero esserci segni di violenza sulla salma, ma non si escludono altre piste.

“Una tragedia immane. L’ennesima. Una comunità scossa. Sgomento e incredulità per Scario, Bosco e San Giovanni a Piro. Ci lascia un giovane di 19 anni, Fabrizio Tripari, un figlio della nostra terra. Il Consiglio comunale di oggi pomeriggio, non rinviabile, ha osservato un minuto di raccoglimento come segno di partecipazione al lutto. Sono stati annullati tutti gli eventi culturali e popolari di questi giorni. Il nostro accorato abbraccio a tutti i familiari e il sentimento di cordoglio di una collettività intera. Che possa riposare in Pace” è il commento dell’Amministrazione comunale.

“È una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità. Le autorità competenti stanno indagando per far luce sull’accaduto, sul quale vige al momento il massimo riserbo. Ci stringiamo al dolore dei familiari per questa notizia che ci ha scossi nel profondo e in segno di lutto e vicinanza abbiamo annullato tutti gli eventi in programma a San Giovanni a Piro e a Scario” ha affermato il vicesindaco Pasquale Sorrentino.

La salma del 19enne è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.