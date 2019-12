Sfugge ad un controllo e scaraventa a terra un carabiniere. Arrestato 25enne salernitano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, coadiuvati per il periodo delle “Luci d’Artista” da un contingente della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania”, continuano il controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti.

In questa cornice una pattuglia, alle prime ore di oggi, ha controllato un’auto ferma con tre persone a bordo, il 25enne G.C. , il 17enne D.V. e il 18enne G.D., tutti e tre salernitani.

Da subito l’atteggiamento dei tre è parso particolarmente nervoso, come se dovessero nascondere qualcosa. G.C., con una mossa repentina è fuggito di colpo scaraventando a terra un militare che si è fratturato lo scafoide sinistro ed ha avuto 30 giorni di prognosi iniziale.

Per questo sono state allertate le altre pattuglie in circuito inseguire il ragazzo che poi è stato bloccato a distanza di breve tempo e subito arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il controllo degli altri due ha permesso di scoprire che G.D. era in possesso di hashish per uso personale e quindi sarà segnalato alla Prefettura di Salerno.

L’arrestato, all’esito della direttissima, ha subito l’applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di Salerno, con divieto di uscire di casa dalle 20.00 alle 6.00.

– Chiara Di Miele –