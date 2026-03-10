In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma dal titolo “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma” IAPB Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) organizza un appuntamento di sensibilizzazione e prevenzione sul glaucoma, in collaborazione con IAPB Salerno e l’Unione italiana ciechi e ipovedenti UICI Salerno.

Il glaucoma è una malattia subdola e silenziosa che può danneggiare in modo irreversibile il nervo ottico e portare alla perdita della vista. Prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali per evitare danni permanenti.

Domani, mercoledì 11 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’ambulatorio del Centro Oculistico Sociale “COS” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Salerno, in via Aurelio Nicolodi 13, saranno effettuati controlli oculistici gratuiti per chi desidera sottoporsi a una visita con i dottori Scozia e Bavosa.

Un semplice controllo può fare la differenza tra conservare la vista e perderla.

“Invitiamo tutti, soprattutto chi ha familiari con glaucoma (genitori, fratelli, nonni), a sottoporsi alla visita e a non trascurare la propria salute oculare: la prevenzione non può aspettare” fanno sapere dall’Unione.

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria dell’UICI Salerno ai numeri 089-797256/089-792933 o via mail a uicsa@uici.it.