Sessismo in una commissione consiliare a Capaccio Paestum. L’ira di Corradino per una “cultura della prevaricazione”
Ha assunto caratteri sessisti il discorso con cui un professionista incaricato dal Comune di Capaccio Paestum avrebbe dovuto spiegare le modalità con cui sono stati risanati i debiti di una società dell’ente. A denunciare l’accaduto è la consigliera Simona Corradino, che attraverso un lungo post pubblico ha detto: “Ci ho pensato, ma ho deciso di raccontare quanto è successo ieri in una delle commissioni consiliari, perché è grave, perché è offensivo, perché non si può tacere“.
Durante una commissione consiliare, aperta e partecipata anche da liberi cittadini, il professionista chiamato a rendere spiegazioni per meglio illustrare il suo operato. ” Ha affermato, in buona sostanza, che alla fine l’importante è raggiungere l’obiettivo, non importa in che modo o attraverso quali atti si spendono i soldi pubblici – riferisce Corradino -. Per quanto l’affermazione sia di per sé opinabile e discutibile sotto il profilo tecnico e giuridico, il professionista ha deciso di fare un paragone richiamando alla ‘funzione riproduttiva’ della donna durante il periodo fertile, evidenziando che in menopausa tale funzione viene meno”.
Di fronte a questa affermazione la consigliera non ha esitato ad invitare il professionista a rimodulare l’esempio, parlando di andropausa piuttosto che di menopausa. Ma il clima è diventato ancora più misogino quando un altro consigliere ha rincarato la dose: “A fronte del silenzio collettivo è intervenuto un consigliere comunale che ha chiosato affermando che, in alcuni casi, le donne in menopausa diventano più belle”.
Corradino ha maturato una riflessione a seguito dell’episodio: “Ho pensato che in una società che sta mostrando a livello mondiale tutta la sua brutalità, dove la politica crede di potersi affermare e vincere non attraverso la primazia dell’intelligenza e del confronto, ma attraverso la sub-cultura della prevaricazione e della subordinazione, bisogna avere il coraggio di denunciare ciò che non va, di rendere pubblici fatti, atti e comportamenti che offendono, in questo caso le donne, tutte le donne! E se il professionista in questione non voleva dire quello che ha detto o lo ha espresso male farebbe bene a dimettersi dall’incarico pubblico”.