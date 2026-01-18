Ha assunto caratteri sessisti il discorso con cui un professionista incaricato dal Comune di Capaccio Paestum avrebbe dovuto spiegare le modalità con cui sono stati risanati i debiti di una società dell’ente. A denunciare l’accaduto è la consigliera Simona Corradino, che attraverso un lungo post pubblico ha detto: “Ci ho pensato, ma ho deciso di raccontare quanto è successo ieri in una delle commissioni consiliari, perché è grave, perché è offensivo, perché non si può tacere“.

Durante una commissione consiliare, aperta e partecipata anche da liberi cittadini, il professionista chiamato a rendere spiegazioni per meglio illustrare il suo operato. ” Ha affermato, in buona sostanza, che alla fine l’importante è raggiungere l’obiettivo, non importa in che modo o attraverso quali atti si spendono i soldi pubblici – riferisce Corradino -. Per quanto l’affermazione sia di per sé opinabile e discutibile sotto il profilo tecnico e giuridico, il professionista ha deciso di fare un paragone richiamando alla ‘funzione riproduttiva’ della donna durante il periodo fertile, evidenziando che in menopausa tale funzione viene meno”.

Di fronte a questa affermazione la consigliera non ha esitato ad invitare il professionista a rimodulare l’esempio, parlando di andropausa piuttosto che di menopausa. Ma il clima è diventato ancora più misogino quando un altro consigliere ha rincarato la dose: “A fronte del silenzio collettivo è intervenuto un consigliere comunale che ha chiosato affermando che, in alcuni casi, le donne in menopausa diventano più belle”.

Corradino ha maturato una riflessione a seguito dell’episodio: “Ho pensato che in una società che sta mostrando a livello mondiale tutta la sua brutalità, dove la politica crede di potersi affermare e vincere non attraverso la primazia dell’intelligenza e del confronto, ma attraverso la sub-cultura della prevaricazione e della subordinazione, bisogna avere il coraggio di denunciare ciò che non va, di rendere pubblici fatti, atti e comportamenti che offendono, in questo caso le donne, tutte le donne! E se il professionista in questione non voleva dire quello che ha detto o lo ha espresso male farebbe bene a dimettersi dall’incarico pubblico”.