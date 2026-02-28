Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo Bando per la selezione degli operatori volontari. Per il Comune di Caggiano sono stati approvati 12 posti nell’ambito di quattro importanti progetti.

GENERAZIONE VERDE 2026 – Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 6 posti (di cui 2 GMO)

– Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 6 posti (di cui 2 GMO) MENO SOLI 2025 – Assistenza ad adulti e terza età in condizioni di disagio 2 posti (di cui 1 GMO)

– Assistenza ad adulti e terza età in condizioni di disagio 2 posti (di cui 1 GMO) SPORTELLI INFORMA E PARTECIPAZIONE 2025 – Educazione e promozione – Sportelli informa 2 posti (di cui 1 GMO)

– Educazione e promozione – Sportelli informa 2 posti (di cui 1 GMO) TUTTI PER UNO – UNO PER TUTTI 2025 – Assistenza minori e giovani in condizioni di disagio 2 posti (di cui 1 GMO)

Un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni per vivere un’esperienza di crescita e di cittadinanza attiva a servizio della comunità.

“Il Servizio Civile rappresenta un percorso formativo e umano di grande valore, che consente di contribuire concretamente al benessere della nostra comunità, acquisendo competenze e facendo un’esperienza significativa al servizio degli altri. Invitiamo tutti i giovani interessati a consultare il bando e a presentare domanda entro le ore 14.00 dell’8 aprile” fanno sapere dal Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici comunali o consultare i canali ufficiali del Servizio Civile Universale