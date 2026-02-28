Servizio Civile Universale. Al Comune di Caggiano approvati 12 posti, domande entro l’8 aprile
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo Bando per la selezione degli operatori volontari. Per il Comune di Caggiano sono stati approvati 12 posti nell’ambito di quattro importanti progetti.
- GENERAZIONE VERDE 2026 – Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 6 posti (di cui 2 GMO)
- MENO SOLI 2025 – Assistenza ad adulti e terza età in condizioni di disagio 2 posti (di cui 1 GMO)
- SPORTELLI INFORMA E PARTECIPAZIONE 2025 – Educazione e promozione – Sportelli informa 2 posti (di cui 1 GMO)
- TUTTI PER UNO – UNO PER TUTTI 2025 – Assistenza minori e giovani in condizioni di disagio 2 posti (di cui 1 GMO)
Un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni per vivere un’esperienza di crescita e di cittadinanza attiva a servizio della comunità.
“Il Servizio Civile rappresenta un percorso formativo e umano di grande valore, che consente di contribuire concretamente al benessere della nostra comunità, acquisendo competenze e facendo un’esperienza significativa al servizio degli altri. Invitiamo tutti i giovani interessati a consultare il bando e a presentare domanda entro le ore 14.00 dell’8 aprile” fanno sapere dal Comune.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici comunali o consultare i canali ufficiali del Servizio Civile Universale