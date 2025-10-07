La Segreteria Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia di Basilicata esprime il proprio ringraziamento al personale della Squadra Mobile di Matera e della SISCO di Potenza che, con una brillante operazione a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento anti droga, ha tratto in arresto tre persone per detenzione di stupefacenti e porto illegale di arma sulla Autostrada A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Padula-Buonabitacolo.

“L’attività conferma, se ce ne fosse bisogno, la grande professionalità dei colleghi che ancora una volta si sono distinti nello svolgimento del loro operato come quando a fine giugno, in tempi record, con un’operazione lampo, hanno sventato una rapina a un portavalori nella città di Potenza. Hanno ricevuto, infatti, il pubblico apprezzamento del ministro dell’Interno che con un suo post aveva ringraziato i nostri colleghi per la professionalità e determinazione, che confermano ancora una volta l’altissimo valore delle nostre Forze dell’ordine” ricorda il sindacato.

Il SAP, come Organizzazione Sindacale, invita a “non sminuire il valore di queste operazioni facendolo passare come ordinaria amministrazione dimenticando lo spirito di servizio dei poliziotti, soprattutto in questi momenti in cui siamo diventati il bersaglio dei professionisti del disordine nelle nostre piazze”

Articolo correlato:

25/09/2025 – Viaggiano in A2 con 3 kg e mezzo di cocaina e una pistola. Arrestati allo svincolo di Padula-Buonabitacolo