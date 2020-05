Senza mascherine e distanziamento non rispettato. A Salerno in pochi giorni scattano 45 sanzioni

Ben 45 persone, 31 uomini e 14 donne, sono state sanzionate in pochi giorni a Salerno per non aver indossato i dispositivi di protezione.

I controlli della Polizia Municipale sono stati eseguiti in diversi quartieri. I trasgressori sono stati sanzionati con verbali da 400 euro l’uno.

Sono state denunciate per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale due donne, senza mascherina, che sul Lungomare Trieste hanno minacciato gli agenti rifiutando di esibire le proprie generalità.

Sanzionata per non aver indossato la mascherina e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale un’altra persona al mercato ittico.

