Sentirsi vicini grazie alla musica in un momento di difficoltà. Questa sera la diretta Fb di Pino Pinto

L’Italia intera sta affrontando settimane delicate e difficili, messa alla prova dall’epidemia di Covid-19, l’ormai tristemente noto Coronavirus che preoccupa la società e che ha costretto tutti all‘isolamento nelle proprie abitazioni per contenere il contagio.

Ma la preoccupazione, il timore e l’ansia che contraddistinguono ormai le giornate di tutti non possono prendere il sopravvento. C’è bisogno di sorridere, di esorcizzare la paura, di sentirsi più sereni con la convinzione che questa difficoltà verrà presto superata e tutti noi ritorneremo alla normalità, arricchiti da un’esperienza importante.

Ed è proprio per portare un sorriso nelle case di tutti che questa sera, a partire dalle ore 20.00, il Maestro Pino Pinto terrà una diretta Facebook in collaborazione con Ondanews nel corso della quale sarà possibile ascoltare la sua musica dal vivo, interagire con la chat dedicata e fare anche delle richieste musicali.

La diretta trasmessa sul profilo social del Maestro Pinto sarà in contemporanea visibile anche sulla pagina ufficiale di Ondanews. Un modo per scacciare via qualche pensiero negativo, per ritrovarsi insieme nonostante la distanza fisica e stringersi per superare meglio questa prova nazionale.

Appuntamento, dunque, a partire dalle 20.00 con la diretta Fb sulle pagine “Giuseppe Pino Pinto” e Ondanews.

– Chiara Di Miele –