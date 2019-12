Sentenze pilotate alla Commissione Tributaria di Salerno.Torna in libertà l’autore RAI Casimiro Lieto

Torna in libertà il manager televisivo Casimiro Lieto, finito ai domiciliari dopo un blitz della Guardia di Finanza di Salerno che ha portato in manette giudici tributari e imprenditori salernitani nell’ambito di una inchiesta sulle sentenze pilotate alla Commissione Tributaria di Salerno.

A revocare la misura cautelare è stato il Gip Piero Indinnimeo che ha accolto l’istanza avanzata dal legale dell’indagato, l’avvocato Giovanni Sofia.

Le sue condizioni di salute, come riporta “Il Mattino” infatti, lo rendono incompatibile con il regime cautelare.

Lieto, autore del programma di Rai2 “La domenica ventura” ma in passato anche de “La prova del cuoco” e “La vita in diretta“, è accusato di concorso in corruzione.

