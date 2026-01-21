Selezione giovani talenti calcistici. Alla Gelbison il prestigioso riconoscimento dalla FIGC
La F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha nuovamente autorizzato la Gelbison tra le società abilitate a organizzare raduni di selezione e provini per giovani calciatori, inclusi ragazzi provenienti da altre regioni.
Per la stagione sportiva 2025-2026, la Gelbison, insieme a SSC Napoli e Benevento Calcio, sarà tra le società campane con il privilegio di selezionare giovani talenti calcistici.
Come previsto dal Comunicato Ufficiale numero 45 del 19 dicembre scorso, la Gelbison potrà organizzare raduni di selezione per ragazzi 10-12 anni residenti in Campania e sottoporre a prova giovani calciatori 12-16 anni, anche provenienti da altre regioni.
Un riconoscimento che conferma la qualità e l’impegno del nostro Settore Giovanile, offrendo a tanti giovani talenti la possibilità di crescere in una realtà calcistica solida e in continua evoluzione.