Seggiolini antiabbandono. Dal 20 febbraio arriva il bonus per l’acquisto o il rimborso

Dal 20 febbraio si potrà richiedere il bonus per acquistare dispositivi e seggiolini antiabbandono. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per chi ha già effettuato l’acquisto.

Per richiedere il bonus bisognerà registrarsi dal 20 febbraio sulla piattaforma Sogei ai siti www.sogei.it o www.mit.gov.it.

Il contributo verrà erogato con un buono spesa elettronico di 30 euro valido per l’acquisto di un seggiolino antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni.

Chi lo ha già acquistato ha diritto al rimborso facendone richiesta sulla piattaforma Sogei entro 60 giorni dal 20 febbraio e allegando la copia del giustificativo di spesa. Il dispositivo acquistato dovrà essere in linea con le indicazioni tecniche approvate.

L’obbligo dei dispositivi antiabbandono in auto per i bambini minori di 4 anni scatta dal 6 marzo.

– Chiara Di Miele –