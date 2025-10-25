“Se vuoi indietro la tua auto dammi i soldi”. Fa il “cavallo di ritorno” ad un uomo di Montesano e finisce nei guai
Promette la restituzione di un’auto rubata ad un uomo di Montesano dietro un compenso in denaro, 59enne finisce in obbligo di dimora nell’Agro Nocerino Sarnese.
A deciderlo il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, dopo l’interrogatorio preventivo sostenuto dall’indagato, a fronte di una richiesta di arresto ai domiciliari presentata dalla Procura di Nocera Inferiore.
I fatti sarebbero avvenuti nei mesi scorsi. L’indagato avrebbe notato un annuncio su un canale social dell’uomo valdianese, che denunciava il furto della sua auto, un’Alfa Romeo, avvenuto a Salerno qualche giorno prima, correlato da foto.
Il 59enne di Scafati avrebbe prospettato al titolare dell’auto la sua restituzione, in cambio di 3600 euro in contanti.
Una estorsione non andata a compimento poiché la vittima si era rivolta nel frattempo ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.
Il malintenzionato, inoltre, aveva contattato la vittima proprio mentre quest’ultima si trovava dai militari dell’Arma, permettendo di registrare la conversazione intercorsa tra i due.