Scuole Medie. Pica:”Contrario al trasferimento della sede delle lezioni per alunni residenti a Sant’Arsenio”

Tiene banco la vicenda relativa all’istituzione a San Pietro al Tanagro di una classe delle Scuole Medie di Sant’Arsenio. Il sindaco Domenico Quaranta ha spiegato in una nota che a settembre 2019 la sua Giunta fece istanza volta al distaccamento di una sezione delle Medie. L’atto deliberativo del Comune di San Pietro al Tanagro è stato recepito dal piano di dimensionamento scolastico provinciale e 15 genitori di altrettanti alunni hanno optato per la costituenda sezione di San Pietro al Tanagro.

La decisione non sembrerebbe essere stata presa bene da alcuni genitori di Sant’Arsenio che chiedono maggiori spiegazioni in merito all’ipotetico distaccamento di sezione. Il timore, infatti, sarebbe dettato dal fatto che una classe non è frequentata esclusivamente da alunni di San Pietro al Tanagro ma anche da ragazzi santarsenesi.

“Non esistono bambini di serie A e bambini di serie B, – ha affermato Quaranta – così come due comunità unite da un ponte che attraversa un torrente non possono considerarsi contrapposte, ma parti di un unico popolo”.

Oggi il primo cittadino di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha scritto alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Antonella Vairo. Il Comune di Sant’Arsenio si dichiara “nettamente contrario a qualsiasi ipotesi di trasferimento altrove della sede delle lezioni per gli alunni qui residenti“.