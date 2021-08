Scuola. In Campania si torna in classe il 15 settembre, in Basilicata il 13

Ogni anno il Ministero dell’Istruzione emana un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive.

Inoltre stabilisce la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.

Le Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

In Campania si torna in classe il 15 settembre e l’anno scolastico terminerà l’8 giugno 2022. Le vacanze natalizie dureranno dal 23 dicembre all’8 gennaio del nuovo anno, mentre quelle pasquali dal 14 al 19 aprile 2022. Questi in calendario i giorni di sospensione delle attività didattiche: 2 novembre, 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022.

Gli alunni della Basilicata invece torneranno in classe il prossimo 13 settembre e andranno in vacanza l’8 giugno dell’anno prossimo.