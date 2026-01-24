La sezione Agricoltura dell’Istituto “Cicerone” sigla due importanti convenzioni per la Formazione Scuola Lavoro a favore dei propri studenti.

Ieri presso l’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio, nell’ambito dell’assemblea, la sezione Agricoltura dell’Istituto guidato dalla Dirigente Scolastica Antonella Vairo ha siglato sia con il Comune di Sant’Arsenio che con la Coldiretti Salerno due convenzioni per attività di Formazione Scuola Lavoro.

Questi accordi permetteranno la realizzazione del progetto “ValorizziAmo il Territorio”, un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto agricolo locale valorizzando le risorse e i saperi tradizionali attraverso percorsi formativi, promozione delle filiere corte e sensibilizzazione civica.

Inoltre permetterà ai futuri agrotecnici di frequentare le sedi Coldiretti e di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro.

Tra i temi trattati durante l’assemblea di particolare interesse è stata la presentazione di futuri bandi regionali per l’insediamento dei giovani in Agricoltura che prevederanno un premio fino a 50mila euro ognuno.

Hanno preso parte all’iniziativa il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica, Vincenzo Tropiano, Direttore Coldiretti Salerno, Nicola Navatta, Direttore Coldiretti Sala Consilina, Umberto Comentale, Responsabile PSR Innovazione Campania e Paolo Giglio, docente sezione Agricoltura Istituto Cicerone, a testimonianza di un’alleanza forte e concreta tra istituzioni, associazioni e scuola.

La dirigente scolastica Antonella Vairo ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di creare ponti tra scuola e territorio.