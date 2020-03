Scuola. Annullate tutte le riunioni degli organi collegiali e riprogrammate le Prove Invalsi

Con nota 278 diramata nella tarda serata di ieri, il Ministero dell’Istruzione ha dettato “particolari disposizioni” in merito alle misure concernenti l’attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado sparse sul territorio nazionale.

Particolare rilevanza è stata data alla convocazione di riunioni di organi collegiali che sono state annullate “e potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza“. Il Ministero, comunque, raccomanda che “nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, un’attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili“.

Sospese, inoltre, anche le attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici, che dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. Nell’ambito, invece, dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti.

Restano, ovviamente, sospesi anche i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino al 3 aprile prossimo, salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.

Per quanto riguarda le prove Invalsi, infine, le date saranno riprogrammate, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative.

– redazione –