Primo giorno di scuola, oggi, per gli studenti del Liceo Scientifico quadriennale di Padula, che hanno anticipato di tre giorni la data fissata dal calendario scolastico della Regione Campania.

La campanella suonerà in anticipo anche per gli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano che si ritroveranno tra i banchi della scuola lunedì 13 settembre, mentre le classi terze e quarte inizieranno martedì 14.

Dal 15 settembre, infine, inizieranno a regime le attività per tutti gli altri studenti.

Suono della campanella anticipata anche per gli alunni delle scuole dell’obbligo dell’Istituto Comprensivo di Padula (Infanzia, Primaria e Medie), che si ritroveranno tra i banchi di scuola lunedì 13 settembre, mentre per gli altri studenti del Liceo Scientifico “Pisacane” le attività riprenderanno normalmente il giorno 15, così come per tutti gli altri ordini di scuola del Vallo di Diano.

Uniche eccezioni riguardano le aperture posticipate della Scuola Elementare di via Matteotti di Sala Consilina che riaprirà i battenti il 20 settembre e delle Scuole Medie di Teggiano che riapriranno nella nuova sede temporanea di Piedimonte il 22 settembre.