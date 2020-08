Scoppia una lite nel traffico di Eboli. Maresciallo dei Carabinieri in vacanza colpito a bottigliate

Maresciallo dei Carabinieri in vacanza colpito a bottigliate nel corso di una lite scoppiata nel traffico cittadino. E’ quanto accaduto ad un militare calabrese mentre si trovava alla guida della sua auto ad Eboli.

Come si legge su “La Città di Salerno“, ad un certo punto è scoppiato un diverbio con un altro automobilista nel bel mezzo del traffico dovuto a questi giorni di notevole afflusso di turisti.

Dalle parole si è ben presto passati ai fatti, dato che l’altro guidatore ha afferrato una bottiglia e lo ha colpito alla testa.

Il Maresciallo non ha reagito, si è rimesso in auto e si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” per farsi soccorrere e medicare dai sanitari. Infatti il forte colpo datogli con la bottiglia alla testa lo ha ferito.

– Chiara Di Miele –