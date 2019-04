Scoperto un canile abusivo a Pontecagnano. Salvati 39 cani rinchiusi in gabbie non idonee

È stato chiuso un canile abusivo in via Magellano, in località Corvinia a Pontecagnano Faiano dopo un’ordinanza emessa in mattinata dal sindaco, Giuseppe Lanzara.

Il provvedimento è arrivato a seguito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri della locale Stazione in collaborazione coi militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, il personale dell’Asl e gli agenti della Polizia Municipale.

Il controllo ha permesso di scoprire la presenza di 39 cani in condizioni igienico-sanitarie non idonee e detenuti in box non in linea con quanto disposto dalla legge regionale in materia. A ciò si è aggiunto il carattere abusivo della struttura risultata priva di autorizzazione.

Per i 39 cani è stata avviata la procedura per le adozioni grazie all’associazione “Una” che ha provveduto a prestare anche i primi soccorsi agli animali.

L’ordinanza ha disposto la chiusura immediata del canile e la bonifica dell’area.

– Claudia Monaco –