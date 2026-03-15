Sorpreso mentre ruba cavi elettrici in un capannone, scatta l’arresto ad Eboli.

L’uomo, 47enne ebolitano pregiudicato, è stato sorpreso mentre rubava i cavi da un impianto elettrico di un capannone pertinente ad un Istituto scolastico.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Maresciallo Giuseppe Botta, giunti sul posto dopo una segnalazione.

Il 47enne ha tentato la fuga per diversi metri ma è stato fermato e arrestato per furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di chiavi e grimaldelli.

Dopo le formalità di rito è stato trasportato al carcere di Fuorni.