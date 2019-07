Evade dai domiciliari e viene scoperto dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Salerno. Denunciato

Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno attuato diversi controlli nelle principali stazioni della Campania per la prevenzione dei reati in ambito ferroviario.

Nella giornata di ieri, nella stazione di Salerno, un uomo si è ritrovato nel dispositivo di sicurezza con restringimento delle vie di accesso.

Dalle verifiche degli agenti è risultato che G.V., 32enne pregiudicato salernitano, era evaso dalla detenzione domiciliare presso una casa di cura di Nocera Inferiore.

L’uomo è stato denunciato e ricondotto presso il luogo di detenzione.

– Claudia Monaco –