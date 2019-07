I Carabinieri della Stazione di Montecorvino Rovella, coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto hanno arrestato un 26enne incensurato del posto che deteneva in casa un fucile calibro 16 risultato rubato a Somma Vesuviana tre anni fa ed un’altra arma fabbricata artigianalmente.

L’arma clandestina è stata costruita artigianalmente con un tubo in acciaio dal diametro adatto ad ospitare una cartuccia da caccia. Presente inoltre basamento con un percussore che va ad incastro e trasforma il tubo in un fucile. I Carabinieri non escludono che possa trattarsi di armi per il bracconaggio.

La Stazione di Rovella ha avviato una collaborazione con Legambiente in seguito alla scoperta di alcuni cani uccisi a colpi di fucile.

Il giovane dovrà rispondere dei reati di ricettazione e possesso di arma illegale.

– Claudia Monaco –