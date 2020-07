Scoperto a spacciare in pieno centro a Salerno, arrestato 57enne. Addosso cocaina ed eroina

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Salerno ha arrestato il 57enne C.V. per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, con precedenti per spaccio e reati contro la persona, è stato controllato in mattinata dagli agenti della sezione Volanti in Piazza della Concordia mentre, a bordo del suo furgone, stava effettuando una consegna di droga ad un tossicodipendente, il 27enne S.A., anch’egli controllato e sanzionato.

Il 57enne ha cercato di sfuggire al controllo e di disfarsi della droga senza però riuscire nel suo intento. Gli agenti di Polizia sono, infatti, immediatamente riusciti a bloccarlo. Effettuata la perquisizione, sono stati ritrovati 31 piccoli involucri in cellophane termosaldati, con all’interno cocaina ed eroina. Sono stati, inoltre, recuperati 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dello spaccio .

Lo spacciatore è stato così arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Fuorni.

– Paola Federico –