Scoperto a Battipaglia con la droga pronta per lo spaccio. In manette 43enne pregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato il pregiudicato 43enne I.M. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dagli atteggiamenti assunti dal 43enne che durante un controllo è apparso visibilmente preoccupato ed agitato.

La successiva perquisizione ha consentito di scoprire, in tre diverse buste in cellophane, circa un chilogrammo di marijuana che l’uomo aveva nascosto presso la propria abitazione e all’interno di un caseggiato fatiscente ubicato in località Fasanella a Battipaglia. Inoltre, è stato trovato in possesso di bilancini e buste in cellophane pronte per le singole dosi.

L’uomo dopo le formalità di rito è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno.

– Claudia Monaco –