La sera dell’8 marzo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno insieme agli agenti della Sezione Volanti della locale Questura hanno arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A far scattare la segnalazione sarebbero stati gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno notato un drone che sorvolava la Casa Circondariale di Salerno.

Così gli indagati sono stati individuati a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze del carcere e alla vista delle Forze dell’Ordine si sono dati alla fuga, terminata dopo poco con l’impatto contro un altro veicolo in sosta.

Recuperando anche gli involucri che gli arrestati avevano lanciato dal finestrino nel corso della fuga, sono stati trovati circa 800 grammi di hashish, circa 120 grammi di cocaina e circa 15 grammi di crack, un bilancino di precisione, tre smartphone con le relative schede SIM e caricabatterie, nonché materiale per il confezionamento e attrezzatura tecnica idonea al trasporto della droga tramite il drone.