Grave scoperta ieri mattina al “Ruggi” di Salerno.

In un ambulatorio sono stati ritrovati 8 involucri di cocaina nascosti all’interno di una videocassetta. La scoperta sarebbe stata fatta a seguito di una segnalazione anonima.

Immediato è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per risalire a eventuali responsabili.

Il Direttore generale dell’Azienda Universitaria Ciro Verdoliva ha avviato immediatamente consultazioni interne per chiarire l’episodio.

“La mia linea, la linea dell’Azienda, è di assoluta e inderogabile tolleranza zero verso ogni forma di illegalità – ha dichiarato il Verdolina -. L’episodio è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti con cui stiamo collaborando assicurando la massima disponibilità per fare chiarezza quanto prima possibile. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti interni necessari per fare piena luce sui fatti, nella convinzione che la chiarezza e la responsabilità siano valori imprescindibili. La nostra priorità resta garantire un ambiente sicuro, rispettoso e integro per pazienti, operatori e cittadini, tutelando il prestigio, la credibilità e la missione di cura che da sempre contraddistinguono il ‘Ruggi’. Episodi come questo non rappresentano in alcun modo la realtà, l’impegno e la dedizione quotidiana delle nostre équipe che continuano a lavorare con serietà e professionalità al servizio della salute pubblica”.