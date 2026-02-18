Erano stati denunciati nei giorni scorsi per aver dato in escandescenze e aver rubato una borsa a una donna a bordo di un treno a Sapri, ma ciò non è bastato a fermarli.

Si tratta di tre 20enni stranieri che erano stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e successivamente rilasciati, ma nella stessa giornata avrebbero commesso altri furti.

Secondo le indagini svolte dai Carabinieri della locale Compagnia, i tre avrebbero preso di mira le auto in sosta e alcune attività commerciali e utilizzato carte rubate per il pagamento di alcuni acquisti in zona.

Il tutto sarebbe stato documentato dalle telecamere presenti in zona che avrebbero ricondotto ai responsabili.

Sulla base degli elementi raccolti i giovani sono stati nuovamente denunciati e sono in corso ulteriori indagini per capire se ci siano stati ulteriori colpi.

