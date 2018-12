Scoperti a spacciare eroina a Potenza. Arrestati 2 nigeriani ospiti di una casa di accoglienza

Sono stati sorpresi in flagranza dagli agenti della Polizia mentre cedevano alcune dosi di eroina. Per questo motivo a Potenza sono stati arrestati due giovani di 20 e 30 anni, entrambi richiedenti asilo in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.

Si tratta di due nigeriani che sono ospiti di una struttura di assistenza per migranti situata nel capoluogo lucano. Gli agenti della Sezione Volanti e della Polizia Scientifica hanno bloccato i due nigeriani nei pressi del rione di Santa Maria, a pochi passi dalla villa principale della città.

I due sono stati sopresi proprio all’atto della consegna della droga, eroina già confezionata in singole dosi. Avevano anche denaro contante, carte Postepay ed alcuni cellulari. Il tutto è stato sequestrato insieme alla droga.

Dopo il fermo e il trasferimento presso gli uffici della Questura di Potenza, per i due nigeriani il magistrato di turno della Procura di Potenza ha disposto la detenzione in carcere. I due dovranno rispondere di detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta dell’ennesimo episodio in città che vede tra gli arrestati per droga giovani migranti ospiti dei centri di accoglienza.

– Claudio Buono –