Scoperti a Caselle in Pittari con cocaina, eroina e crack. Arrestati due pusher

I Carabinieri della Stazione di Sanza, diretta dal Luogotenente Antonio Russo, insieme all’Aliquota Radiomobile diretta dal Maresciallo Maggiore Pino Bosco, la scorsa notte, hanno arrestato due pusher salernitani, L.M. e M.M. entrambi 52enni che, periodicamente, recapitavano droga nei paesi del basso Cilento.

I due corrieri sono stati fermati e controllati nella periferia di Caselle in Pittari, a bordo di una Ford Focus. Nel corso della perquisizione sono stati trovati involucri contenenti diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in particolare 4,96 grammi di cocaina già suddivisa in 6 dosi, 1,2 grammi di eroina suddivisa in 7 dosi, 1,2 grammi di crack e 520 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 10 euro, provento dell’illecita attività.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Gli arrestati sono stati collocati presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sapri a disposizione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

– Paola Federico –