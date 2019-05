Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa di Eboli e della Stazione di Campagna, diretti dal Capitano Luca Geminale, nel corso di un servizio teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ad Eboli hanno arrestato in flagranza di detenzione in concorso ai fini di spaccio di cocaina la 27enne M.A. e la 19enne P.G., residenti ad Eboli.

La 19enne è stata arrestata anche per detenzione di banconote contraffatte, mentre è stato denunciato per entrambi i reati il 32enne P.C., convivente di P.G. e originario di Campagna.

Dopo una perquisizione veicolare e quelle personali e domiciliari, sono stati sequestrati circa 13 grammi di cocaina nella disponibilità di M.A. e di P.C., 310 euro in banconote false di vario taglio trovate a P.G.

Inoltre è stato trovato e sequestrato un bilancino elettronico di precisione.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, M.A. è stata condotta presso la sua abitazione ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre per P.G. non è stata disposta alcuna misura.

– Chiara Di Miele –